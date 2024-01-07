Реставрация фасадов церкви Успения в Казачьей слободе завершается в Москве

Специалисты завершают реставрационные работы в церкви Успения в Казачьей слободе на Большой Поляне. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

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— Возвращение исторического цвета фасадам церкви Успения в Казачьей слободе — это одно из самых внушительных преображений. Выполненный в стиле нарышкинского барокко древний храм москвичи привыкли видеть полностью белым, однако исторически он был краснокирпичного цвета с молочно-белым декором, — отметил он.

В рамках работ реставраторы воссоздают историческое обрамление дверных и оконных проемов храма. Благодаря архивным снимкам удалось восстановить крест на куполе церкви, который был утерян еще в XIX веке.

На сегодняшний день специалистам предстоит закончить работы по нижней части здания. Закончить работы планируется в следующем году, передает официальный сайт мэра Москвы.