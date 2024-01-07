Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 7 января, поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым.

— Великий праздник наполняет мир радостью и любовью, утверждает идеалы добра и милосердия. Помогает каждому проявить свои лучшие человеческие качества. Рождество — это искреннее желание делиться душевным теплом, заботиться о близких и всех людях, кто нуждается в нашей поддержке, — отметил глава города.

Главным украшением праздника в столице является большой зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит уже в 10 раз. Кроме того, желающие могут принять участие в акции «Москва помогает» и отправить подарки для участников спецоперации, а также жителей новых регионов страны.

В своем Telegram-канале Собянин пожелал москвичам праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также поздравил россиян с Рождеством и пожелал, чтобы свет Христа проникал в каждый дом и верующие делились им.