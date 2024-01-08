В Москве ожидаются переменная облачность и до минус 17 градусов

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и температура до минус 17 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 15 градусов до минус 17 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов, ожидаются облачность, небольшой снег, гололедица.

Ветер западный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.