В Москве в Рождество будут работать около 550 храмов

Ожидается, что их посетят порядка 1 млн человек. Такие данные в беседе с РИА Новости привёл руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

Ранее в МЧС сообщили, что сотрудники ведомства будут дежурить в храмах, они обеспечат пожарную безопасность прихожан. В ведомстве отметили, что «на особом контроле находятся более 12 тыс. храмов по всей стране».