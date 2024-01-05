В Москве появился светофор с системой распознавания лиц

В Москве испытали прототип светофора с биометрической камерой распознавания лиц, сообщил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков. Протестировали новинку на Бережковской набережной, она позволяет фиксировать нарушения ПДД пешеходами на переходе. Работает эта система следующим образом: когда человек нарушает правила дорожного движения, его изображение транслируется на электронное табло, расположенное рядом с местом нарушения. В качестве примера того, что будет фиксироваться, Быков привел достаточно частое нарушение — проезд по пешеходному переходу на электросамокате, в том числе с пассажиром. Также глава московской Госавтоинспекции отметил, что это поможет эффективно привлекать нарушителей к административной ответственности. Для этого понадобятся биометрические данные всех граждан, но сейчас обязательства предоставлять их нет. О том, может ли это измениться и как будут работать новые светофоры, говорит участник рабочей группы по разработке ГОСТов на комплексы автофиксации Григорий Шухман:

— Камера дает фотографию пешехода, который нарушил сигнал светофора, а биометрические данные, необходимые для идентификации, будут давать единые государственные базы, которые создаются. Дело в том, что если раньше банки и прочие организации, которые собирали биометрические данные именно с лицами, их хранили каждый у себя, то в настоящее время государством создана единая биометрическая база. И все эти организации, они не хранят у себя эти данные, а передают именно в государственную базу, и они хранятся централизованно с необходимой защитой. Соответственно, если ГИБДД получит доступ к этой базе, то можно автоматически вставлять эти данные в камеры фотовидеофиксации на дороге. Данные из единой государственной биометрической базы информации, соответственно, установят личность нарушителя на наличие нарушения.

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— Если такую систему тестируют, значит ли это, что в перспективе история со сдачей биометрических данных будет обязательной? И как скоро это может произойти, если да?

— Я очень сильно сомневаюсь, что государство пойдет на принудительный сбор биометрии. Биометрию будут собирать, допустим, у приезжих, у мигрантов, у преступников, ну и тех, кто сдает ее добровольно, допустим, для оплаты в московском метро, где тоже требуется биометрия. При этом надо понимать, что в метро для того, чтобы более точно привязать снимок к биометрии, человеку необходимо встать в строго определенное место, простоять нам некоторое время для того, чтобы была нормальная фиксация, при этом ракурс камеры смотрит прямо в лицо. В случае дорожных камер — это, во-первых, камера стоит сверху обычно, при этом условия на дороге не соответствуют условиям фотографирования в метро, потому что это и освещенность, может быть свет не только спереди, но и сбоку, сзади и так далее, могут быть сумерки, может быть на человеке шапка и прочее. То есть условия для распознавания лица в произвольном месте на улице существенно хуже, чем там, где биометрию собирают или, допустим, используют для оплаты или для проверки личности в банке. Поэтому точность там будет не очень большая, и будет много ложных срабатываний.

— То есть эффективность может быть сомнительная?

— Да. То есть это технология рабочая, но имеет в реальности столько ограничений и проблем, что вряд ли ее будут широко масштабировать.

По мнению эксперта, пока разработка будет полезна тем, что сможет отслеживать статистику — сколько и каких конкретно нарушений ПДД было сделано.