Выставка портретов монархов династии Романовых откроется в музее-заповеднике «Коломенское» 16 января

Портреты будут экспонироваться в хронологическом порядке. Для воссоздания атмосферы XVII–XIX веков они будут сопровождаться предметами из собрания музея-заповедника.
С 16 января 2024 года по 19 января 2025-го во дворце царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет выставка «Портретная галерея дома Романовых. Романовы и Коломенское». Портреты будут экспонироваться в хронологическом порядке в сопровождении предметов из собрания музея-заповедника для воссоздания атмосферы XVII–XIX веков, а также подробных рассказов о вкладе каждого из монархов в развитие и обустройство Коломенского.
На протяжении нескольких сотен лет Коломенское было местом проживания и отдыха русских князей, царей и императоров. Современники называли его «летним Кремлем», а дворец — «восьмым чудом света». В XVI веке государеву вотчину обустраивали великий князь Василий III и царь Иван Грозный.
Галерею откроет портрет первого монарха из дома Романовых — Михаила Федоровича, который восстанавливал разоренную усадьбу после Смутного времени. Его интерес к усадьбе в Коломенском был связан с именем Ивана Грозного, который очень любил это место. Михаил Федорович стремился упрочить связь с вотчинными владениями династии Рюриковичей, так как был двоюродным племянником царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного.
Расцвет Коломенского пришелся на годы правления наследника Михаила Федоровича — Алексея Михайловича, который взошел на престол в 1645 году. В детстве он неоднократно бывал в усадьбе Коломенское с отцом, а юношей любил охотиться в здешних полях и лесах.
В середине 1660-х он решил создать на месте старинной вотчины официальную царскую резиденцию. Закладка нового дворца состоялась в начале мая 1667 года, а осенью 1673-го все строительные работы на Государевом дворе были завершены. Деревянный дворец поставил Коломенское в один ряд с наиболее известными архитектурными ансамблями Европы. Здесь проходили заседания Боярской думы, приемы иностранных послов, устраивались пиры и прочие увеселения.
Федор Алексеевич Романов любил Коломенское с детства и за время своего недолгого правления приезжал сюда 22 раза. При нем завершилась отделка деревянного дворца и было построено его самое грандиозное помещение — столовая палата.
Петр I, царь и император, великий преобразователь России, в детские годы жил и учился в Коломенском. Здесь возвели одну из его потешных крепостей. При участии Петра была построена яхта, на которой он плавал по Москве-реке. Именно в Коломенском в 1709 году перед парадным въездом в город русский царь отмечал победу в Полтавской битве.
В XVIII и XIX веках императоры и императрицы приезжали в Коломенское на летний отдых.
Здесь часто бывала Елизавета Петровна. Во время ее визитов обновлялись покои, устраивались пиры и различные праздники. Она уделяла много внимания украшению ландшафта усадьбы — вокруг дворца разбили сады, а местные яблоки и груши поставлялись к императорскому столу.
При Екатерине II Коломенское претерпело значительные изменения. По ее указу из-за ветхости дворец царя Алексея Михайловича разобрали, сделали точные обмеры, а также описали интерьеры. Это позволило воссоздать архитектурный памятник в наши дни.
В годы правления императора Александра I на Государевом дворе снесли Кормовой двор, Поваренную палату Сытного двора и еще несколько строений. Посадили липовые аллеи, разбили английский парк, а около церкви Вознесения Господня появились пихты и ели. В 1816 году архитектор Евграф Тюрин спроектировал для императора дворец в стиле ампир. Однако строительство завершилось уже после смерти монарха — в 1825-м.
Николай I посетил усадьбу в 1835 году и был поражен прекрасным видом на Москву и ее окрестности.
«Вот где я поставлю дворец. Рождение в этом месте Петра Великого и бесподобный вид на древнюю столицу достаточно говорят, что здесь быть царскому жилью», — пообещал он. Однако проект так и не был реализован.
В мае и июне 1861 года Коломенское дважды посещал император Александр II. Здесь он инспектировал кадетский лагерь, а его супруга раздавала крестьянам с балкона подарки и гостинцы. Благодаря Александру II сохранилась деревянная модель дворца царя Алексея Михайловича, созданная резчиком Д.А. Смирновым.
Изображение императора Николая II завершает портретную галерею. Он никогда не посещал Коломенское, однако переломный момент его жизни — день отречения от власти, 2 (15) марта 1917 года, — мистическим образом связал его имя с этой усадьбой. Именно в этот день в церкви Вознесения Господня в Коломенском была обретена икона Богоматерь Державная.