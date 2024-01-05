Выставка портретов монархов династии Романовых откроется в музее-заповеднике «Коломенское» 16 января

Портреты будут экспонироваться в хронологическом порядке. Для воссоздания атмосферы XVII–XIX веков они будут сопровождаться предметами из собрания музея-заповедника.

© Деревянный Коломенский дворец XVII века. По оригиналу Фр. Гильфердинга. Германия. 1800–1810-е годы. Бумага, гравюра на меди, акварель. Музей-заповедник «Коломенское»

С 16 января 2024 года по 19 января 2025-го во дворце царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет выставка «Портретная галерея дома Романовых. Романовы и Коломенское». Портреты будут экспонироваться в хронологическом порядке в сопровождении предметов из собрания музея-заповедника для воссоздания атмосферы XVII–XIX веков, а также подробных рассказов о вкладе каждого из монархов в развитие и обустройство Коломенского.

Видео дня

На протяжении нескольких сотен лет Коломенское было местом проживания и отдыха русских князей, царей и императоров. Современники называли его «летним Кремлем», а дворец — «восьмым чудом света». В XVI веке государеву вотчину обустраивали великий князь Василий III и царь Иван Грозный.

Галерею откроет портрет первого монарха из дома Романовых — Михаила Федоровича, который восстанавливал разоренную усадьбу после Смутного времени. Его интерес к усадьбе в Коломенском был связан с именем Ивана Грозного, который очень любил это место. Михаил Федорович стремился упрочить связь с вотчинными владениями династии Рюриковичей, так как был двоюродным племянником царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного.

Расцвет Коломенского пришелся на годы правления наследника Михаила Федоровича — Алексея Михайловича, который взошел на престол в 1645 году. В детстве он неоднократно бывал в усадьбе Коломенское с отцом, а юношей любил охотиться в здешних полях и лесах.

В середине 1660-х он решил создать на месте старинной вотчины официальную царскую резиденцию. Закладка нового дворца состоялась в начале мая 1667 года, а осенью 1673-го все строительные работы на Государевом дворе были завершены. Деревянный дворец поставил Коломенское в один ряд с наиболее известными архитектурными ансамблями Европы. Здесь проходили заседания Боярской думы, приемы иностранных послов, устраивались пиры и прочие увеселения.

Федор Алексеевич Романов любил Коломенское с детства и за время своего недолгого правления приезжал сюда 22 раза. При нем завершилась отделка деревянного дворца и было построено его самое грандиозное помещение — столовая палата.

Петр I, царь и император, великий преобразователь России, в детские годы жил и учился в Коломенском. Здесь возвели одну из его потешных крепостей. При участии Петра была построена яхта, на которой он плавал по Москве-реке. Именно в Коломенском в 1709 году перед парадным въездом в город русский царь отмечал победу в Полтавской битве.

В XVIII и XIX веках императоры и императрицы приезжали в Коломенское на летний отдых.

Здесь часто бывала Елизавета Петровна. Во время ее визитов обновлялись покои, устраивались пиры и различные праздники. Она уделяла много внимания украшению ландшафта усадьбы — вокруг дворца разбили сады, а местные яблоки и груши поставлялись к императорскому столу.

При Екатерине II Коломенское претерпело значительные изменения. По ее указу из-за ветхости дворец царя Алексея Михайловича разобрали, сделали точные обмеры, а также описали интерьеры. Это позволило воссоздать архитектурный памятник в наши дни.

В годы правления императора Александра I на Государевом дворе снесли Кормовой двор, Поваренную палату Сытного двора и еще несколько строений. Посадили липовые аллеи, разбили английский парк, а около церкви Вознесения Господня появились пихты и ели. В 1816 году архитектор Евграф Тюрин спроектировал для императора дворец в стиле ампир. Однако строительство завершилось уже после смерти монарха — в 1825-м.

Николай I посетил усадьбу в 1835 году и был поражен прекрасным видом на Москву и ее окрестности.

«Вот где я поставлю дворец. Рождение в этом месте Петра Великого и бесподобный вид на древнюю столицу достаточно говорят, что здесь быть царскому жилью», — пообещал он. Однако проект так и не был реализован.

В мае и июне 1861 года Коломенское дважды посещал император Александр II. Здесь он инспектировал кадетский лагерь, а его супруга раздавала крестьянам с балкона подарки и гостинцы. Благодаря Александру II сохранилась деревянная модель дворца царя Алексея Михайловича, созданная резчиком Д.А. Смирновым.