Москвичей предупредили об аномальных морозах

МЧС предупредило жителей Москвы о сохранении аномальных холодов до 8 января
Среднесуточная температура воздуха будет на 7-15 градусов ниже климатической нормы.
Об этом сообщили ТАСС в столичном главке ведомства. Спасатели призвали не использовать для обогрева помещения электроприборы, которые не предназначены для таких целей. Также в МЧС попросили не оставлять детей без присмотра с включёнными обогревателями.
Сегодня столичный Гидрометцентр сообщил о пройденном пике холодов. Морозы по-прежнему будут аномальными, однако в меньшей степени, сказал научный руководитель организации Роман Вильфанд.