Более 80 тысяч человек посетили экскурсии акции «День без турникетов»

В 2023 году проект «День без турникетов» установил рекорд по числу участников и партнеров. К акции присоединилось более 300 компаний, а для москвичей и гостей столицы организовали свыше 1,3 тысячи экскурсий.

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Более 1,3 тысячи экскурсий прошло в 2023 году в рамках акции «День без турникетов». В них приняли участие свыше 80 тысяч москвичей и гостей столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

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«С 2012 года у москвичей и гостей города есть возможность побывать на московских предприятиях. Среди партнеров акции — заводы, издательства, театры, вузы, метрополитен, маркетплейсы. У проекта есть практическая ценность — профориентация. Во время экскурсии все желающие могут посетить мастер-классы, задать вопросы рабочим и топ-менеджерам. В 2023-м “День без турникетов” поставил рекорд по числу площадок и количеству новых партнеров в рамках одной акции. В общей сложности в течение года в нем участвовали 850 площадок», — уточнил Мэр Москвы.

«День без турникетов» — один из крупнейших профориентационных проектов, который позволяет увидеть крупные предприятия изнутри. Он работает с 2012 года. За это время прошло более шести тысяч экскурсий, их посетили свыше 430 тысяч человек.

Концепция проекта уникальна: каждые три месяца культурно-туристические, промышленные, инновационные и транспортные компании города на три дня открывают свои двери для горожан и туристов. В акции участвуют заводы и мануфактуры, швейные предприятия и крафтовые мастерские, театры и вузы, маркетплейсы, студии танцев и спортивные центры, организации дополнительного образования для детей, Московский метрополитен и даже штаб-квартиры крупнейших медиакомпаний и интернет-сервисов.

Помимо познавательных экскурсий, на площадках акции «День без турникетов» проходят различные мастер-классы, интерактивы, круглые столы с руководителями, топ-менеджерами и сотрудниками компаний. Это помогает малому и среднему бизнесу познакомить потребителей со своими услугами и продукцией.

Выбрать площадку и экскурсию можно на официальном сайте. Там собрана информация о предстоящих событиях, а также опубликованы видеоэкскурсии с инновационных площадок города. Сейчас пользователи могут посмотреть 58 онлайн-экскурсий.

Рекорды, награды и новые партнеры

В 2023 году акция «День без турникетов» получила награду «Отличник» на конкурсе «Медиалидер-2023».

Кроме того, проект поставил рекорд по числу участников и новых партнеров. Например, в декабре экскурсии прошли более чем на 200 площадках, 30 из которых участвовали в акции впервые. В их числе издательство «Альпина Паблишер», гостиница «Космос», компания «Росгосстрах», образовательная платформа Skillbox, центр развлечений «Сказка», столярная школа Rubankov и другие.

Около 174 экскурсий провели в рамках специальных акций, например «День без турникетов. Сделано в Москве» в апреле и «День без турникетов. Be сreative» в июле.

Всего в акциях проекта «День без турникетов» в 2023 году приняло участие более 300 компаний-партнеров.

Для бизнеса и начинающих предпринимателей

В 2023 году прошло несколько мероприятий для предпринимателей. Например, во время майской акции «День без турникетов. Предпринимай!» более 60 московских бизнесменов посетили компанию «Местные корни», офис «ВКонтакте», ресторан «Нияма» и другие площадки.

Для начинающих предпринимателей совместно с клубом Business Update организовали экскурсии в инновационные компании. Участники смогли лично пообщаться с владельцами и узнать, как создавался успешный бизнес, с какими сложностями сталкивались основатели и как они их преодолевали.

В июне во время Молодежной недели Москвы прошел квест «Бизнес-старт» для начинающих предпринимателей. Участники в составе 10 команд посетили восемь площадок. Они выполняли задания, разработанные партнерами акции «День без турникетов», участвовали в профориентационном квизе и игре проекта «Бизнес-уик-энд».

В октябре для предпринимателей из регионов совместно с комитетом по развитию молодежного предпринимательства общественной организации «Опора России» организовали ряд экскурсий и неформальных мероприятий. Участники из 50 городов, среди которых Ярославль, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Псков и другие, смогли встретиться и пообщаться с московскими предпринимателями и обменяться с ними опытом.

Для школьников и студентов

Большое внимание проект «День без турникетов» уделяет экскурсиям для студентов. В проведении таких мероприятия заинтересованы как компании, которые ищут кадры, так и вузы, желающие помочь учащимся в профориентации.

В 2023 году более 1,2 тысячи студентов Московского политехнического университета, Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Московского финансово-промышленного университета «Синергия», Российского университета транспорта и других вузов и колледжей посетили офисы ведущих компаний. Учащиеся побывали в Сбербанке, «МТС-Банке», «Ростелекоме», Мосгазе и на других площадках, а также в Государственной Думе. Одна из победительниц проекта «Добровольный квалификационный экзамен» после экскурсии попала на стажировку в компанию Ancor.

Кроме того, прошли экскурсии для воспитанников учреждений, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Ребята посетили Музей истории Военно-морского флота, Музей фокусов и иллюзий, павильон «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, музей славянской письменности «Слово», смотровую площадку в Москва-Сити, эколого-просветительский центр «Воробьевы горы» и экоцентр «Кусково».

Для студентов с ограниченным возможностями здоровья Политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова организовали экскурсии на обувную фабрику «Парижская коммуна».