Клин и его окрестности вновь стали самой холодной точкой на карте столичного региона: ночью температура воздуха там опускалась до 32,5 градуса. Такие данные приводит Гидрометцентр РФ.

К 08:30 мск температура воздуха в Клину поднялась до минус 30,5 градуса. В подмосковных Дмитрове и Черустях воздух остывал ночью до минус 29,7 градуса, на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, фиксировалось 25,3 градуса.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве и области вероятен небольшой снег, температура воздуха в столице ожидается на уровне минус 18 градусов, по области - до минус 21 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с, на дорогах гололедица. Предстоящей ночью, на 6 января, метеорологи не исключают снег при температуре воздуха до минус 20 градусов в столице и до минус 22 градусов в Подмосковье. В отдельных районах, согласно прогнозу, столбики термометров могут опускаться до минус 27 градусов. Днем 6 января в Москве ожидается не ниже минус 16 градусов, по области - до минус 18 градусов.

До полуночи 6 января в столичном регионе также действует оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильными морозами. Подобный уровень, являясь предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений, символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Аналогичный уровень действует почти на всей территории Центрального федерального округа.