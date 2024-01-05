Синоптики пообещали небольшое ослабление морозов в Москве

В Москве после череды рекордных морозов ожидается небольшое потепление — столбики термометров 5 января не опустятся ниже отметки в минус 17 градусов, свидетельствуют данные Гидрометцентра России. Погода в городе будет облачной и снежной, также ожидается гололедица.

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Днем в столице прогнозируют от минус 15 до минус 17 градусов, в ночь на субботу температура воздуха составит до минус 17 градусов. Тем временем в Подмосковье температура будет колебаться в пределах от минус 15 до минус 20 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов.

Ветер в столице ожидается северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление установится на отметке в 744 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 16 авиарейсов были задержаны 4 января на прилет в Москву и вылет из столицы. Причины не сообщалось. Предположительно, это было связано с сильными холодами.