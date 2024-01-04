Москвичи 63 тысячи раз воспользовались КМ после закрытия участка оранжевой ветки метро

В первый день закрытия на бесплатных автобусах маршрута КМ пассажиры совершили более 63 тысяч поездок. О том, как проходит закрытие участка Калужско-Рижской линии на юго-западе Москвы, рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса.

© телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Как отметили в Дептрансе, в первый день закрытия участка на оранжевой ветке на рейсы вышли около 70 современных автобусов особо большого класса. Сообщается, что интервал движения транспорта не превышает минуты.

Также в Дептрансе сообщили, что возле станции метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская" пассажиры могут бесплатно угоститься горячим чаем, шоколадом и печеньем. Так, в первый день закрытия участка пассажирам передали более 4,5 тысячи печенья и шоколада и угостили более 1 тысяч литров горячего чая.

Также во время ограничений на участке дежурят сотрудники ЦОМП, которые всегда подскажут, как добраться до нужной станции.

"Мы тщательно продумали работу автобусов КМ, чтобы минимизировать неудобства — автобусы следуют с минимальным интервалом по выделенным полосам, чтобы быстро доставлять пассажиров до точки назначения", – подчеркнули в Дептрансе.