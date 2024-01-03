В ночь на четверг, 4 января, температура воздуха в Москве может опуститься до -31 градуса. Как сообщает РИА Новости, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ближайшие дни в столице будут аномально холодными.

По словам синоптика, сегодня ночная температура составит от -26 до -31 градуса. Днем 4 января ожидается от -21 до -22 градусов. Самый теплый день в текущий морозный период ожидается в субботу, 6 января, — дневная температура поднимется до -12 градусов. Он подчеркнул, что при такой погоде опасен даже несильный ветер, поскольку даже 5 м/с будет достаточно для обморожения.

«Рекордов не будет, но это очень опасная погода... На 10-15 минут можно выходить на улицу с детьми, но не больше», — сказал Вильфанд.