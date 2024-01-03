Москвичей предупредили о затяжных морозах до 12 января

В течение всей декады с 3 по 12 января температура воздуха в московском регионе будет на 12-14 градусов ниже нормы. О затяжных морозах предупредил руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Впечатление, что эти кратковременные ослабления морозов и потом опять усиления будут преследовать нас до середины января… Это очень значительная величина для декады, такого не было очень давно», — отметил синоптик.

По его словам, самым теплым днем будет 6 января, когда температура воздуха составит 10-15 градусов мороза, а затем снова похолодает. Так, 7-8 января ожидается 20-25 градусов ниже нуля, сообщил эксперт.

«Что касается снега, может быть, пройдет небольшой снег, именно из-за него морозы слегка ослабеют, но это не конец морозов в полном смысле этого слова», — добавил собеседник журналистов.

Ранее сообщалось, что в небе над Москвой в результате накрывших Центральную Россию аномальных морозов было обнаружено редкое природное явление — ледяные иглы. Так называют парящие в воздухе микроскопические ледяные кристаллы, которые образуются в очень холодную погоду. Часто они образуют ночью светящиеся «столбы», идущие от фонарей вверх в небо. Опасности для человека ледяные иглы не представляют, порезаться или уколоться ими невозможно.