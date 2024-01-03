Музейный город ВДНХ в 2023 году объединил 25 бесплатных музеев

Музейный город ВДНХ в 2023 году объединил на одной территории 25 музеев, посвященных науке, космосу, промышленности, истории и другим областям. Все они бесплатны для посещения.

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В минувшем году на ВДНХ открылся павильон «Атом», который стал крупнейшим в стране просветительским комплексом, который посвящен ядерной промышленности. О нефтегазохимии и современных синтетических материалах можно узнать в пространстве «Дом полимеров».

Любители киноискусства могут увидеть первый «Оскар» в Музее кино.Также здесь представлены свыше 200 тысяч экспонатов с конца XIX века по сегодняшний день: от афиш до фототехники. В 2023 году здесь открыли новую выставку «Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая», которая посвящена 100-летию со дня рождения режиссера.

Самым посещаемым за год стал павильон «Макет Москвы», на котором представлена модель центральной части города с 23 тысячами зданий, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.