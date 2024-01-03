Интересно и красиво: какие музеи ВДНХ можно посетить бесплатно

Посетители 25 экспозиционных площадок могут более подробно узнать о науке, космосе, промышленности, истории, искусстве, защите окружающей среды.

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Музейный город ВДНХ — одна из центральных точек притяжения москвичей и гостей столицы, крупнейший комплекс музейно-выставочных площадок страны. В 2023 году проект объединил 25 музеев на одной территории. Каждый из них посвящен определенной тематике: науке, космосу, промышленности, истории, искусству, защите окружающей среды и другим. Mos.ru представляет подборку объектов музейного города, которые можно посетить бесплатно.

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Гостям рекомендуют заглянуть в павильон «Атом». Это самый крупный в России просветительский комплекс, посвященный ядерной промышленности. Здесь можно погрузиться в историю науки, узнать об использовании энергии атома в мирных и оборонных целях, о современном состоянии атомной промышленности и ее перспективах. В конференц-зале проходят лекции ученых, встречи с популяризаторами науки и представителями отрасли, а в собственной лаборатории — мастер-классы и демонстрация опытов.

Образовательно-выставочное пространство «Дом полимеров» познакомит с нефтегазохимией и современными синтетическими материалами. Здесь можно узнать о новых технологиях, реализации инициатив устойчивого развития и экологической культуры, многообразия и инклюзии, проектах в области развития туристского потенциала регионов России.

В Музее кино хранится первый «Оскар» отечественных кинематографистов, а также свыше 200 тысяч экспонатов с конца XIX века по сегодняшний день — костюмы, фотографии, афиши и плакаты, диафильмы, редкие книги, кино- и фототехника. Открыта к посещению новая интерактивная выставка «Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая», посвященная 100-летию со дня рождения кинорежиссера.

Богатая экспозиция представлена в Государственном музее Востока. Помимо экспонатов открытых фондов и филиала Музея Востока — Музея Рерихов, здесь демонстрируется более 100 произведений современного искусства последней четверти XX — XXI века из коллекций музея и его северокавказского филиала. Выставка называется «Россия: ближе к Востоку». В экспозиции представлены изобразительное и декоративно-прикладное искусство Адыгеи, графика художников Дагестана, живопись и графические этюды, посвященные Дальнему Востоку, косторезное искусство Якутии и Чукотки, резной камень мастеров Тывы, скульптура, керамика, мозаичные панно авторов из Бурятии.

Не менее интересный объект — исторический парк «Россия — моя история». В нем открыта экспозиция «Просвещение. Десятилетие науки и технологий» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

В павильоне № 25 «Нефть» работает выставка «История развития нефтяной промышленности России». Гости могут узнать о полном производственном цикле нефтяной компании — от добычи до переработки и реализации.

Павильон «Макет Москвы» — один из самых посещаемых объектов музейного города. Он занимает площадь, равную 429 квадратным метрам, — это модель центральной части города с 23 тысячами зданий и сооружений в масштабе 1: 400. Здесь регулярно проводятся обзорные и тематические видеоэкскурсии, светотехнические шоу, фотовыставки, а также работает VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы».

19 тематических экспозиций Музея городского хозяйства Москвы показывают, как устроен огромный и сложный механизм, позволяющий городу быть благоустроенным, защищенным, чистым и комфортным. Так как музей интерактивный, всеми экспонатами можно управлять.

В павильоне «Умный город» можно познакомиться с передовыми информационными технологиями столицы. На территории площадью 1,6 тысячи квадратных метра расположены мультимедийная выставка, VR-кинотеатр, конференц-зал для проведения мероприятий и 5G-демоцентр.

Кроме того, ВДНХ приглашает бесплатно посетить выставочно-торговые центры стран СНГ. Здесь гости узнают о национальных культурах, традициях и искусстве различных народов.