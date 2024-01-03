Завершился капремонт дома в Москве, где жил Юрий Никулин

Капитальный ремонт дома, где проживал народный артист СССР Юрий Никулин, завершили на Большой Бронной улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР).

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Специалисты восстановили фасад, крышу, подъезд и подвальное помещение здания, а также заменили инженерные системы. Они подобрали подходящие отечественные материалы и технологии.

"На объекте промыли плоскости фасада от накопившихся загрязнений, восстановили кирпичную кладку и выветренные швы. На следующем этапе на места намокания нанесли антигрибковую и антикоррозионную защиту. После окончания комплекса подготовительных работ стены дома обработали гидрофобизирующей силиконовой эмульсией", – говорится в сообщении.

Данный дом был возведен в 1968 году по индивидуальному проекту.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более тысячи фасадов столичных жилых домов в 2023 году. Обновление фасада является одним из важнейших видов работ в рамках капремонта, потому что это не только базовая составляющая внешнего вида объекта, но и неотъемлемая часть теплового контура, уточнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.