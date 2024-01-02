Музей транспорта Москвы проведет мероприятия для детей с 6 по 8 января

Музей транспорта Москвы с 6 по 8 января проведет для юных горожан мероприятия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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"6 и 7 января в пространстве выставки "Куплю гараж" пройдет мастер-класс "Собери гараж" для детей старше 6 лет", – говорится в сообщении.

8 января для детей старше десяти лет организуют интерактивную лекцию "Смотри, Мотор". Благодаря мероприятию юные москвичи смогут попробовать себя в роли механиков и узнать, как работает двигатель внутреннего сгорания.

Получить билеты на мастер-классы и лекцию можно на сайте музея.