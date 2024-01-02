Собянин: Московские библиотеки переживают второе рождение

Московские библиотеки переживают второе рождение. За прошедший 2023 год они выдали более 10,9 миллиона изданий. Об этом во вторник, 2 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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— Самыми активными читателями стали москвичи в возрасте от 31 года до 55 лет. Особой популярностью у них пользовались: «Там, где раки поют» Делии Оуэнс, «Авиатор» Евгения Водолазкина и «Щегол» Донны Тартт, — рассказал он.

По словам московского мэра, среди детей самыми активными читателями библиотек стали школьники в возрасте от 10 до 14 лет. Чаще всего они отдавали предпочтение «Муму» и «Запискам охотника» Ивана Тургенева, «Левше» Николая Лескова, «Лошадиной фамилии» Антона Чехова, «Повестям Белкина» и «Пиковой даме» Александра Пушкина, а также «Прогулкам с Хару» Тосии Нисиды.

Собянин также отметил, что в 2023 году было оформлено 258 тысяч единых читательских билетов, что на 21 процент больше, чем в 2022 году. Кроме того, 2023 год примечателен тем, что библиотеки зарегистрировали своего миллионного читателя.

Кроме того, активно продолжают развиваться цифровые сервисы. С помощью онлайн-сервиса поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» на mos.ru можно найти заинтересовавшую книгу в едином каталоге. Этой возможностью уже воспользовались порядка 650 тысяч раз, написал Собянин в своем личном блоге.

В столице выпустили новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой», рассказывающий о книгах, которые следует читать с ребенком в новогодние праздники. Буклет разработали столичные центры госуслуг «Мои документы» совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А. П. Гайдара.