Собянин: Московские библиотеки переживают второе рождение
Московские библиотеки переживают второе рождение. За прошедший 2023 год они выдали более 10,9 миллиона изданий. Об этом во вторник, 2 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Самыми активными читателями стали москвичи в возрасте от 31 года до 55 лет. Особой популярностью у них пользовались: «Там, где раки поют» Делии Оуэнс, «Авиатор» Евгения Водолазкина и «Щегол» Донны Тартт, — рассказал он.
По словам московского мэра, среди детей самыми активными читателями библиотек стали школьники в возрасте от 10 до 14 лет. Чаще всего они отдавали предпочтение «Муму» и «Запискам охотника» Ивана Тургенева, «Левше» Николая Лескова, «Лошадиной фамилии» Антона Чехова, «Повестям Белкина» и «Пиковой даме» Александра Пушкина, а также «Прогулкам с Хару» Тосии Нисиды.
Собянин также отметил, что в 2023 году было оформлено 258 тысяч единых читательских билетов, что на 21 процент больше, чем в 2022 году. Кроме того, 2023 год примечателен тем, что библиотеки зарегистрировали своего миллионного читателя.
Кроме того, активно продолжают развиваться цифровые сервисы. С помощью онлайн-сервиса поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» на mos.ru можно найти заинтересовавшую книгу в едином каталоге. Этой возможностью уже воспользовались порядка 650 тысяч раз, написал Собянин в своем личном блоге.
В столице выпустили новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой», рассказывающий о книгах, которые следует читать с ребенком в новогодние праздники. Буклет разработали столичные центры госуслуг «Мои документы» совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А. П. Гайдара.
При разработке буклета специалисты учитывали психологические особенности детей разных возрастов. Например, книги Агнии Барто «Игрушки», Эрика Карла «Очень голодная гусеница», Анастасии Орловой «Яблочки-пятки: стихи для самых маленьких» и других известных авторов рекомендуют читать детям от полутора до шести лет.