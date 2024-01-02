До конца праздничных дней в столичном регионе не ожидается серьезных потеплений. До 7 января температура воздуха будет находиться в пределах отрицательной аномалии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, 3 и 4 января в столице ожидается самое сильное отклонение от температурной нормы. Оно составит около 18 градусов. При среднесуточной норме минус 5,9 градуса, в эти дни средняя температура достигнет минус 24 градусов.

— В ближайшие дни в Москве не стоит ждать потеплений, потому что продолжатся ультраполярные вторжения воздушных масс. Наоборот, в среду и в четверг, 3–4 января, ожидаются самые холодные дни и ночи. В среду днем ожидается минус 22–24 градуса, в четверг — минус 20–22 градуса. Температура воздуха ночью составит минус 25–27 градусов, — сообщил Ильин.

Затем, с 5 января в столичном регионе будет наблюдаться относительное потепление, сказал синоптик. В ночные часы температура воздуха составит минус 21–23 градуса, днем — минус 15–17. Но уже к выходным снова немного похолодает.

— В субботу и воскресенье столбики термометров не будут колебаться и температура воздуха будет примерно одинаковой. Днем — от минус 14 до минус 19, ночью — минус 18–23 градусов, — рассказал эксперт.

Синоптик также не исключил небольшие осадки в конце недели.

— В пятницу, 5 января, ночью пройдет несильный снег, он сохранится и в дневные часы. В субботу ночью, 6 января, осадки могут усилиться, но по силе они не достигнут умеренных. Днем тоже будет небольшой снежок, — спрогнозировал Ильин.

Ветер в эти дни будет сохранять северное направление, уверен специалист. 2 января он будет самым плотным, по силе 5–10 метров в секунду. Далее немного ослабнет и будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.