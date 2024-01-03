Среда стала самым холодным днем в Москве с начала зимы

«Как и ожидалось, сегодняшний день в столице стал самым холодным с начала зимы. На базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, температура воздуха опустилась до минус 24,5 градуса, это на 8,3 градуса ниже, чем было у дня вчерашнего, прежнего морозного лидера нынешней зимы. На других метеостанциях Москвы было от минус 22,3 градуса в Бутово до минус 25,2 градуса в Тушино. На территории Подмосковья холоднее всего было в Дмитрове – там морозы окрепли до минус 28,5 градуса, всего на 0,1 градуса было «теплее» в Клину», – написал Михаил Леус.