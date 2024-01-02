Температурный минимум текущей зимы обновился в Москве

В Москве обновились температурные минимумы зимы. Столбики термометров опустились до минус 18,5 градусов, что на 3,7 градуса ниже, чем было 8 декабря 2023 года, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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"На других метеостанциях столицы термометры показывали от минус 18,7 градусов в Тушино до минус 16,8 градусов в Строгино. На территории Московской области самым холодным местом стал город Клин, там минимум составил минус 25,1 градусов", – отметил синоптик.

По словам метеоролога, в ближайшие два часа температура понизится. Как он подчеркнул, похолодание еще не достигло максимума, в ближайшие пару дней мороз поменяется, а с пятницы, 5 января, потеплеет.

Ранее специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что самые крепкие морозы в Москве ожидаются 3 и 4 января. Температура опустится до 25 градусов мороза.