Почти 27 тыс. человек посетили за год киноклуб Музея Победы
В 2023 году киноклуб «Поклонка» Музея Победы посетили почти 27 тыс. человек, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.
«На показах в рамках киноклуба «Поклонка» Музея Победы побывали почти 27 тыс. человек. Зрители увидели 50 лучших отечественных и зарубежных фильмов – это мелодрамы, исторические и приключенческие ленты, блокбастеры и фестивальное кино, анимационные фильмы. Показы были бесплатными для всех желающих по предварительной регистрации», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что завершающим сеансом в 2023 году стала новая семейная сказка «Баба Яга спасает мир», ее можно было увидеть 28 декабря.