Почти 27 тыс. человек посетили за год киноклуб Музея Победы

«На показах в рамках киноклуба «Поклонка» Музея Победы побывали почти 27 тыс. человек. Зрители увидели 50 лучших отечественных и зарубежных фильмов – это мелодрамы, исторические и приключенческие ленты, блокбастеры и фестивальное кино, анимационные фильмы. Показы были бесплатными для всех желающих по предварительной регистрации», – сказали в пресс-службе.