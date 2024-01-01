Более 50 детей родилось в столице в новогоднюю ночь

В столичных роддомах в новогоднюю ночь родились 54 ребенка. На свет появились 25 девочек и 29 мальчиков. Об этом в понедельник, 1 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Первый младенец в 2024 году появился на свет в перинатальном центре ГКБ имени Л.А. Ворохобова. Вес малыша составил 3190 граммов. А в роддоме ГКБ № 52 девочка родилась всего за 10 минут до боя курантов. Как и в любое другое время, за роженицами и их детьми ухаживали сотрудники акушерско-гинекологической службы Москвы — врачи, акушеры и медсестры.

— Новый год — это время чудес, когда мы с радостью и надеждой заглядываем в будущее. Для некоторых родителей самое заветное желание сбывается уже в новогоднюю ночь в городских роддомах и перинатальных центрах. Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в Москве родились 54 ребенка, — цитирует Анастасию Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Первых пациентов приняли в двух новых поликлиниках в Бирюлеве Восточном и Отрадном. Филиалы городской поликлиники № 52 и детской № 23 открылись на улице Элеваторной. А в поликлинике № 110 начал работу новый корпус на улице Декабристов. Оба учреждения обустроены по новому городскому стандарту.