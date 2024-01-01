Более 50 детей родилось в столице в новогоднюю ночь
В столичных роддомах в новогоднюю ночь родились 54 ребенка. На свет появились 25 девочек и 29 мальчиков. Об этом в понедельник, 1 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Первый младенец в 2024 году появился на свет в перинатальном центре ГКБ имени Л.А. Ворохобова. Вес малыша составил 3190 граммов. А в роддоме ГКБ № 52 девочка родилась всего за 10 минут до боя курантов. Как и в любое другое время, за роженицами и их детьми ухаживали сотрудники акушерско-гинекологической службы Москвы — врачи, акушеры и медсестры.
— Новый год — это время чудес, когда мы с радостью и надеждой заглядываем в будущее. Для некоторых родителей самое заветное желание сбывается уже в новогоднюю ночь в городских роддомах и перинатальных центрах. Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в Москве родились 54 ребенка, — цитирует Анастасию Ракову официальный сайт мэра Москвы.
Первых пациентов приняли в двух новых поликлиниках в Бирюлеве Восточном и Отрадном. Филиалы городской поликлиники № 52 и детской № 23 открылись на улице Элеваторной. А в поликлинике № 110 начал работу новый корпус на улице Декабристов. Оба учреждения обустроены по новому городскому стандарту.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета городского фонда обязательного медицинского страхования за 2022 год. В нем указано, что исполнение бюджета по доходам составило 365 миллиардов 953 миллиона рублей. Основной статьей расходов стал раздел «Здравоохранение».