«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве

«По прогнозу давали к Новому году, к полуночи, где-то, наверное, минус 4 — минус 6, к утру 1 января — минус 10-12. Самое холодная погода — в сторону Костромы, самая теплая — в сторону Смоленска, Калуги, Тулы. Дальше предполагается, что этот холод со стороны Коми будет затягивать потихоньку, поэтому 2 января будет еще чуть прохладнее. Самые холодные дни — 3-4 января».