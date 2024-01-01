«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве

Новый год в Москве начался с «оранжевого» уровня погодной опасности
Гидрометцентр предупреждает жителей Москвы и Подмосковья об «оранжевом» уровне погодной опасности из-за сильных морозов. Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
«Очень низкая температура. Период предупреждения до 08 ч. 05 января. Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12°С ниже климатической нормы», - сообщают синоптики.
Также опасность для пешеходов и водителей будет представлять гололедица на дорогах, прогнозируемая до утра 3 января.
Анатолий Цыганков замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России прокомментировал ситуацию.
«По прогнозу давали к Новому году, к полуночи, где-то, наверное, минус 4 — минус 6, к утру 1 января — минус 10-12. Самое холодная погода — в сторону Костромы, самая теплая — в сторону Смоленска, Калуги, Тулы. Дальше предполагается, что этот холод со стороны Коми будет затягивать потихоньку, поэтому 2 января будет еще чуть прохладнее. Самые холодные дни — 3-4 января».