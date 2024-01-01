Более 40 пунктов проката спортинвентаря работает в московских парках

В столичных парках и на природных территориях открыто 45 катков и 82 лыжные трассы общей протяженностью более 230 км, а также 20 горок для катания на тюбингах или ледянках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В более чем 40 пунктах проката, открытых на сегодняшний день, москвичи могут арендовать свыше 8,3 тыс. пар коньков и почти 200 помощников фигуристов. Гостей ждет свыше 650 лыжных комплектов и более 200 тюбингов», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

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Отмечается, что большинство пунктов проката работает при катках. Так, в Парке Горького открыто шесть таких павильонов, для аренды доступно около 4 тыс. пар коньков от 25 до 49 размера. Также на время здесь можно взять комплект защиты, а на детском катке – помощника фигуриста (специальное поддерживающее оборудование для тех, кто только учится кататься).

В парке «Сокольники» открыто пять пунктов проката, в которых можно арендовать коньки с зимним орнаментом и детские раздвижные коньки. На территории теннисных кортов работает прокатный модуль хоккейной площадки с естественным льдом (3-й Лучевой просек, д. 1, стр. 1), где предоставляются в аренду клюшки и шайбы для игры. А на территории бегового клуба (Митьковский проезд, д. 11) москвичам помогут подобрать комплект спортинвентаря для лыжной прогулки по одному из 17 маршрутов парка.

В пунктах проката на катке «Метелица» Бабушкинского парка (ул. Менжинского, д. 6, стр. 8) и на катке «Льдинка» ландшафтного парка «Митино» (со стороны ул. Пенягинская, напротив д. 16) можно арендовать фигурные и хоккейные коньки от 25 до 47 размера. Там же есть помощники фигуристов и комплекты защиты, теплые раздевалки и камеры хранения. Кроме того, в ландшафтном парке «Митино» работает два пункта проката зимнего инвентаря, где можно взять в аренду лыжные комплекты, тюбинги и ледянки. Они расположены у входов в парк со стороны ул. Пенягинская, напротив д. 16, и ул. Барышиха, напротив д. 6.

После ремонта катка в Гончаровском парке открылся обновленный отапливаемый пункт проката (со стороны ул. Гончарова). Посетителей ждет большой размерный ряд как фигурных, так и хоккейных коньков, ассистенты для начинающих фигуристов и защитные комплекты, раздевалка с камерами хранения. Аналогичный ассортимент предлагает прокат в парке «Дубки» (со стороны ул. Немчинова).

В Измайловском парке можно воспользоваться услугами четырех пунктов проката: у станции Московского центрального кольца «Соколиная Гора», у Круглого пруда, на Северной площади, а также возле катка. Взять в аренду можно коньки от 27 до 46 размера и помощников фигуриста. Кроме того, в пунктах проката у станции «Соколиная Гора» и на Северной площади есть лыжные комплекты и тюбинги.

Несколько пунктов проката находится в музее-заповеднике «Царицыно». При катке с естественным льдом (ул. Дольская, д. 1, стр. 25, со стороны контрольно-пропускного пункта №7 «Шипиловские ворота») можно выбрать фигурные или хоккейные коньки от 27 до 47 размера, тренажер фигуриста и комплект защиты. Здесь же работает прокат лыжного спортивного инвентаря, а также тюбингов для катания по деревянной горке. Еще одна точка аренды тюбингов находится возле естественного склона у Большого моста через овраг (ул. Дольская, д. 10, стр. 3).

В Лианозовском парке и в парке «Ангарские пруды» можно взять напрокат фигурные или хоккейные коньки, помощников фигуристов, а также лыжи, палки и ботинки. В ассортименте пункта проката, который находится при входе на каток в Таганском парке, фигурные и хоккейные коньки, помощники фигуристов и комплекты защиты, несколько тюбингов. В парке «Красная Пресня» около «City-катка» (ул. Мантулинская, д. 5, стр. 4) тоже открыт теплый пункт проката, где можно арендовать коньки от 25 до 43 размера и помощника фигуриста.

Пункты проката работают в шатре-раздевалке при катке на главной аллее Перовского парка, на аллее рядом со спортивными площадками зоны отдыха «Терлецкая дубрава», в парке «Северное Тушино» справа от центральной аллеи, при катке в центральной части парка Дружбы, в парке «Фили» возле катка «Полярный» (со стороны ул. Новозаводская) и у главного входа в парк со стороны ул. Барклая, в парке 50-летия Октября возле катка Дружбы (ул. Удальцова, д. 22, корп. 3) и у главного входа со стороны станции метро «Проспект Вернадского», в парке Олимпийской деревни, Саду имени Баумана, саду «Эрмитаж» (со стороны входа из Успенского пер.), парке «Ходынское поле», у катка в музее-заповеднике «Коломенское» на Ярмарочной площади и на ул. Нижняя, а также около дворца царя Алексея Михайловича.