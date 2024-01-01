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Более 40 пунктов проката спортинвентаря работает в московских парках

В столичных парках и на природных территориях открыто 45 катков и 82 лыжные трассы общей протяженностью более 230 км, а также 20 горок для катания на тюбингах или ледянках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Более 40 пунктов проката спортинвентаря работает в московских парках
© РИА Новости

«В более чем 40 пунктах проката, открытых на сегодняшний день, москвичи могут арендовать свыше 8,3 тыс. пар коньков и почти 200 помощников фигуристов. Гостей ждет свыше 650 лыжных комплектов и более 200 тюбингов», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

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Отмечается, что большинство пунктов проката работает при катках. Так, в Парке Горького открыто шесть таких павильонов, для аренды доступно около 4 тыс. пар коньков от 25 до 49 размера. Также на время здесь можно взять комплект защиты, а на детском катке – помощника фигуриста (специальное поддерживающее оборудование для тех, кто только учится кататься).

В парке «Сокольники» открыто пять пунктов проката, в которых можно арендовать коньки с зимним орнаментом и детские раздвижные коньки. На территории теннисных кортов работает прокатный модуль хоккейной площадки с естественным льдом (3-й Лучевой просек, д. 1, стр. 1), где предоставляются в аренду клюшки и шайбы для игры. А на территории бегового клуба (Митьковский проезд, д. 11) москвичам помогут подобрать комплект спортинвентаря для лыжной прогулки по одному из 17 маршрутов парка.

В пунктах проката на катке «Метелица» Бабушкинского парка (ул. Менжинского, д. 6, стр. 8) и на катке «Льдинка» ландшафтного парка «Митино» (со стороны ул. Пенягинская, напротив д. 16) можно арендовать фигурные и хоккейные коньки от 25 до 47 размера. Там же есть помощники фигуристов и комплекты защиты, теплые раздевалки и камеры хранения. Кроме того, в ландшафтном парке «Митино» работает два пункта проката зимнего инвентаря, где можно взять в аренду лыжные комплекты, тюбинги и ледянки. Они расположены у входов в парк со стороны ул. Пенягинская, напротив д. 16, и ул. Барышиха, напротив д. 6.

После ремонта катка в Гончаровском парке открылся обновленный отапливаемый пункт проката (со стороны ул. Гончарова). Посетителей ждет большой размерный ряд как фигурных, так и хоккейных коньков, ассистенты для начинающих фигуристов и защитные комплекты, раздевалка с камерами хранения. Аналогичный ассортимент предлагает прокат в парке «Дубки» (со стороны ул. Немчинова).

В Измайловском парке можно воспользоваться услугами четырех пунктов проката: у станции Московского центрального кольца «Соколиная Гора», у Круглого пруда, на Северной площади, а также возле катка. Взять в аренду можно коньки от 27 до 46 размера и помощников фигуриста. Кроме того, в пунктах проката у станции «Соколиная Гора» и на Северной площади есть лыжные комплекты и тюбинги.

Несколько пунктов проката находится в музее-заповеднике «Царицыно». При катке с естественным льдом (ул. Дольская, д. 1, стр. 25, со стороны контрольно-пропускного пункта №7 «Шипиловские ворота») можно выбрать фигурные или хоккейные коньки от 27 до 47 размера, тренажер фигуриста и комплект защиты. Здесь же работает прокат лыжного спортивного инвентаря, а также тюбингов для катания по деревянной горке. Еще одна точка аренды тюбингов находится возле естественного склона у Большого моста через овраг (ул. Дольская, д. 10, стр. 3).

В Лианозовском парке и в парке «Ангарские пруды» можно взять напрокат фигурные или хоккейные коньки, помощников фигуристов, а также лыжи, палки и ботинки. В ассортименте пункта проката, который находится при входе на каток в Таганском парке, фигурные и хоккейные коньки, помощники фигуристов и комплекты защиты, несколько тюбингов. В парке «Красная Пресня» около «City-катка» (ул. Мантулинская, д. 5, стр. 4) тоже открыт теплый пункт проката, где можно арендовать коньки от 25 до 43 размера и помощника фигуриста.

Пункты проката работают в шатре-раздевалке при катке на главной аллее Перовского парка, на аллее рядом со спортивными площадками зоны отдыха «Терлецкая дубрава», в парке «Северное Тушино» справа от центральной аллеи, при катке в центральной части парка Дружбы, в парке «Фили» возле катка «Полярный» (со стороны ул. Новозаводская) и у главного входа в парк со стороны ул. Барклая, в парке 50-летия Октября возле катка Дружбы (ул. Удальцова, д. 22, корп. 3) и у главного входа со стороны станции метро «Проспект Вернадского», в парке Олимпийской деревни, Саду имени Баумана, саду «Эрмитаж» (со стороны входа из Успенского пер.), парке «Ходынское поле», у катка в музее-заповеднике «Коломенское» на Ярмарочной площади и на ул. Нижняя, а также около дворца царя Алексея Михайловича.

Раздевалки с услугой заточки коньков и камерами хранения, а также возможностью арендовать коньки, комплект защиты или помощника фигуриста есть при «Live! Каток» в Воронцовском парке (Воронцовский парк, д. 1, вход со стороны ул. Архитектора Власова) и катке «Усадебный» (Воронцовский парк, д. 5, стр. 1).

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