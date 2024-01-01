Москвичам рассказали о погоде в первый день нового года

Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день 2024 года. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха составит -11... -13°С. В ночь на вторник может похолодать до -20°С. Ожидается северо-западный ветер с переходом на северный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем будет от -11°С до -16°С. В ночь на вторник столбик термометра может опуститься до -23°С.