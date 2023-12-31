Более 440 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в Москве в праздники

Во время новогодних праздников в Москве безопасность будут обеспечивать более 440 экипажей Росгвардии. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по столице.

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За несколько часов до Нового года заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев посетил московские подразделения ведомства. Военнослужащих и сотрудников поздравили с наступающими праздниками, а также вручили им новогодние подарки.

— Более 440 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в период новогодних праздников в Москве, цитирует сообщение пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве ТАСС.

Провести новогодние каникулы с 1 по 8 января можно во всевозможных столичных парках, каждый из которых подготовил собственную праздничную программу. Большая часть мероприятий будет бесплатной.

30 декабря заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в период с 1 по 8 января библиотеки, парки и кинотеатры Москвы приглашают жителей и гостей столицы на новогодние мероприятия.