В системе отопления Москвы начали повышать температуру в связи с похолоданием

Как отметил Бирюков, в связи с надвигающимся похолоданием, будет скорректирована температура теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом. Заммэра Москвы также напомнил, что, согласно прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха в столице может понизиться до минус 13-15 градусов, а в дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках.