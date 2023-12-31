В системе отопления Москвы начали повышать температуру в связи с похолоданием
Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Как отметил Бирюков, в связи с надвигающимся похолоданием, будет скорректирована температура теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом. Заммэра Москвы также напомнил, что, согласно прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха в столице может понизиться до минус 13-15 градусов, а в дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках.
Заместитель Мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в зависимости от температуры наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", – отметил Петр Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.