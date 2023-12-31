Чат-бот Александра с момента появления ответила на 6 млн вопросов пользователей

«С момента появления Александра ответила на 6 млн вопросов. В 2024 году мы продолжим расширять возможности виртуального помощника, а также развивать онлайн-сервисы в городском транспорте для удобства пассажиров – такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как отметил Ликсутов, в 2023 году возможности виртуального помощника расширились. Теперь Александра обрабатывает 13 тыс. сообщений в день. Это в 10 раз больше, чем в начале ее работы. В 2023 году чат-бот появился в приложении «Московский транспорт», получил свой «цифровой» голос и выиграл несколько престижных наград.