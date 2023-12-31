Московский метрополитен подготовил новогоднюю подборку книг для пассажиров

В преддверии Нового года Московский метрополитен подготовил тематическую подборку книг, сейчас пользователям сервиса бесплатно доступно уже более 4 тыс. произведений. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать удобные сервисы для пассажиров. В этом году вместе с приложением «НЭБ Свет» Российской государственной библиотеки мы перезапустили проект «Книги в метро». Благодаря ему пассажирам бесплатно доступно более 4 тыс. произведений», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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Отмечается, что с мая сервисом «Книги в метро», проектом Московского метрополитена и Российской государственной библиотеки, воспользовались свыше 20 тыс. раз. Наибольшую активность пользователи проявили в сентябре и ноябре. В тематической подборке есть знакомая всем с детства повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». В ночь на Рождество маленькая Мари получила в подарок от своего крестного необычную игрушку. После этого начали происходить чудеса: солдатики и куклы ожили и заговорили, а Щелкунчик оказался заколдованным принцем. Также предлагается к прочтению рассказ «Детвора» Антона Чехова. Автор наблюдает за детьми, которые остались дома одни. В ожидании взрослых они сидят в столовой за обеденным столом и с азартом играют на деньги в лото. Но у каждого из детей разное отношение к игре. А детская книжка Cаши Черного «Серебряная елка» позволит окунуться в праздничную атмосферу, почувствовать, как покрываются окна корочкой льда, а на улице падает снег.

Также святочный рассказ Павла Засодимского «В метель и вьюгу» напомнит читателям о чуде, которое создают сами люди, и искренней дружбе взрослого и ребенка. Девочка Маша спасает рабочего Ивана от одиночества, а он ее – от злой хозяйки, у которой она работала. Рассказ не только учит добру и состраданию, но и дарит светлое ощущение праздника.