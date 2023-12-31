Бесплатные кинопоказы проведут в онлайн-кинотеатре Музея Победы в январе

В январе онлайн-кинотеатр Музея Победы проведет более 10 бесплатных кинопоказов, посвященных государственным праздникам, памятным датам и историческим личностям. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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«Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил в январе более 10 бесплатных кинопоказов. Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, а также дням рождения исторических личностей. Присоединиться к просмотру фильмов можно бесплатно на сайте культурной площадки», – сказали в музее.

Уточняется, что первые показы будут приурочены к празднованию Нового года. «Интернет-пользователей приглашают 1 и 2 января на семейный просмотр советских сказок. 1 января зрители увидят кинофильм 1938 года «Доктор Айболит» по одноименной повести-сказке Корнея Чуковского. 2 января можно будет посмотреть уже ставшую классической экранизацию сказки «Золушка» 1947 года с Яниной Жеймо в главной роли. А на Рождество, 7 января, в онлайн-кинотеатре музея покажут первую экранизацию повести Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», – рассказал собеседник агентства.

В День детского кино, 8 января, все желающие смогут посмотреть фильм «Пятнадцатилетний капитан» – экранизацию романа Жюля Верна, снятую в 1945 году в Батуми, добавили в пресс-службе.

Кроме этого, к 120-летию со дня рождения Аркадия Гайдара зрителям покажут киноленту 1940 года «Тимур и его команда», а к 145-летию Павла Бажова пользователи увидят сказку Александра Птушко «Каменный цветок».