Москвичам рассказали, как в центрах долголетия пройдет новогодняя неделя

Центры московского долголетия пригласили горожан «серебряного» возраста отметить новогодние праздники на своих площадках. Мероприятия буду проходить каждый день за исключением 1, 2 и 7 января. Об этом в воскресенье, 31 декабря, рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.

— Гостей центров московского долголетия ждет насыщенная программа от лидеров клубов — мастер-классы, викторины, театральные постановки, интеллектуальные игры. Уютные центры открыты в новогодние каникулы для общения в интеллигентной компании, — сообщил он.

В новогоднюю неделю также будет открыто свыше двух тысяч творческих, спортивных и образовательных факультативов на базе партнеров столичного проекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

В середине ноября председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала, что в Москве состоялось открытие 10 новых центров московского долголетия, которые помогут решить важные социальные задачи.