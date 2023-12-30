В Москве продлили упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков

Дептранс Москвы продлил упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков еще на 1 год. Оно действует до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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Как отметили в Дептрансе, для получения ночного пропуска для грузовика понадобятся только свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и диагностическая карта, если масса авто превышает 12 тонн.

Также в Дептрансе напомнили, что для движения по Москве в пределах МКАД и по самой магистрали все грузовики свыше 3,5 тонны должны получать дневной и ночной пропуск.

"Ночью на дороге меньше машин, грузовики не создают затруднений другим и сами едут быстрее. Это позволяет стабильно снабжать Москву продуктами и товарами первой необходимости", – отметили в ведомстве.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что благодаря принятым мерам по регулированию движения грузового транспорта в столице повышается безопасность и улучшается экология.