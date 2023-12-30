Москвичей предупредили о возможных визитах псевдокоммунальщиков в праздники
Москвичам стоит быть внимательнее и остерегаться мошенников, которые могут прийти в новогодние праздники под видом коммунальщиков. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, никаких проверок и поквартирных обходов в праздники проводить не планируется. Бирюков призвал всех запомнить, что при отсутствии аварийной ситуации коммунальные службы никогда не придут без предупреждения, а выезды осуществляются только по заявкам в экстренных случаях. Время прибытия специалистов согласовывается в обязательном порядке.
Чаще всего в качестве жертв мошенники выбирают пожилых людей и пенсионеров. Злоумышленники предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
В преддверии новогодних праздников в России активизировались мошенники. Наибольшее количество атак со стороны злоумышленников приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет и граждан от 45 до 54 лет. Издание «Ведомости» рассказало, как вести себя осторожнее в предновогодние дни.