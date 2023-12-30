Москвичей предупредили о возможных визитах псевдокоммунальщиков в праздники

Москвичам стоит быть внимательнее и остерегаться мошенников, которые могут прийти в новогодние праздники под видом коммунальщиков. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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По его словам, никаких проверок и поквартирных обходов в праздники проводить не планируется. Бирюков призвал всех запомнить, что при отсутствии аварийной ситуации коммунальные службы никогда не придут без предупреждения, а выезды осуществляются только по заявкам в экстренных случаях. Время прибытия специалистов согласовывается в обязательном порядке.

Чаще всего в качестве жертв мошенники выбирают пожилых людей и пенсионеров. Злоумышленники предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».