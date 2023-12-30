Москвичи смогут обратиться за психологический помощью в новогодние праздники

В период новогодних праздников в столице продолжат работать линия неотложной психологической помощи 051 и специальный чат для оказания поддержки в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

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Линия психологической помощи работает круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Специалисты помогают жителям столицы в самых разных случаях. Причиной обращения могут стать печальное настроение, чувство одиночества в новогодние праздники, тревожные мысли или беспокойство из-за событий, так или иначе омрачивших привычный ход жизни человека.

— К нам может обратиться любой человек: ребенок, подросток, молодые, зрелые и пожилые люди. Но самое главное, что нам можно позвонить в любой ситуации, которая вас беспокоит или доставляет вам эмоциональный дискомфорт, — отметила заведующая филиалом «Телефон неотложной психологической помощи 051» Любовь Терневская.

В среднем консультация длится около 50 минут, но время беседы зависит от глубины проблемы. За это время специалисты не только обсуждают с позвонившим его эмоциональное состояние, но и помогают запланировать дальнейшие действия, которые помогут человеку пережить кризисную ситуацию, передает официальный сайт мэра Москвы.