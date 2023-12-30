Москвичей предупредили о сильной гололедице

— Однако в этот раз небесная канцелярия сотворит новогоднее чудо. 31 декабря, во второй половине дня, через центральную Россию начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными зарядами снега и ветра, — заявил синоптик.

В связи с этим нулевая температура сменится отрицательной до минус одного — минус четырех градусов, а в вечернее время столбики термометра могут остановиться у отметки в минус девять градусов. Тишковец предупредил на своем YouTube-канале, что на дорогах, вероятно, появится «ледяной панцирь», поэтому будет очень скользко.