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Синоптик Тишковец предупредил москвичей о сильной гололедице 31 декабря

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о сильной гололедице в воскресенье, 31 декабря.

Москвичей предупредили о сильной гололедице
© Вечерняя Москва

Специалист напомнил, 30 декабря в столице шел дождь, а температура воздуха поднялась до плюс трех градусов.

— Однако в этот раз небесная канцелярия сотворит новогоднее чудо. 31 декабря, во второй половине дня, через центральную Россию начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными зарядами снега и ветра, — заявил синоптик.

В связи с этим нулевая температура сменится отрицательной до минус одного — минус четырех градусов, а в вечернее время столбики термометра могут остановиться у отметки в минус девять градусов. Тишковец предупредил на своем YouTube-канале, что на дорогах, вероятно, появится «ледяной панцирь», поэтому будет очень скользко.

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что погода в Москве в период грядущих новогодних праздников будет переменчивой. По словам синоптика, прогнозируются резкие перепады температуры, а в течение как минимум трех дней столбики термометров могут опуститься ниже отметки минус 20 градусов.

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