Москвичей предупредили о сильной гололедице

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о сильной гололедице 31 декабря
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о сильной гололедице в воскресенье, 31 декабря.
Специалист напомнил, 30 декабря в столице шел дождь, а температура воздуха поднялась до плюс трех градусов.
— Однако в этот раз небесная канцелярия сотворит новогоднее чудо. 31 декабря, во второй половине дня, через центральную Россию начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными зарядами снега и ветра, — заявил синоптик.
В связи с этим нулевая температура сменится отрицательной до минус одного — минус четырех градусов, а в вечернее время столбики термометра могут остановиться у отметки в минус девять градусов. Тишковец предупредил на своем YouTube-канале, что на дорогах, вероятно, появится «ледяной панцирь», поэтому будет очень скользко.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что погода в Москве в период грядущих новогодних праздников будет переменчивой. По словам синоптика, прогнозируются резкие перепады температуры, а в течение как минимум трех дней столбики термометров могут опуститься ниже отметки минус 20 градусов.