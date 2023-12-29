Москвичам рассказали о графике работы Московского зоопарка в праздничные дни

Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

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— Друзья! Близятся новогодние праздники, но Московский зоопарк не закрывает свои ворота, — говорится в сообщении.

Так, в канун Нового года 31 декабря зоопарк будет работать по сокращенному графику — с 9:00 до 15:00. Билетные кассы будут открыты до 14:00.

С 1 января столичный зоосад примет гостей в обычном зимнем режиме. Так, посетить зоопарк можно будет в период с 9:00 до 17:00. Вход будет работать до 16:00., пишет Telegram-канал «Московский зоопарк».

24 декабря стало известно, что столичный зоосад запускает традиционную акцию по сбору хвойных деревьев. Их можно сдать в период с 28 декабря по 10 января. Ели, пихты и сосны используют в качестве корма и игрушек для животных.