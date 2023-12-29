Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено

На «серой» ветке столичной подземки восстановлено движение после падения человека на пути. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график, — пишет Тelegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент, о котором идет речь, произошел на участке от станции «Южной» до «Серпуховской», где было остановлено движение поездов. В свою очередь составы из центра следовали с увеличенными интервалами. Причиной тому послужило падение человека на рельсы.