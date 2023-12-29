Технологии на Люберецких очистных сооружениях отметили премией правительства РФ

Проект по созданию инновационных технологий полного цикла очистки сточных вод мегаполисов отметили премией правительства РФ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Премией отмечен проект по созданию инновационных технологий полного цикла очистки сточных вод мегаполисов. Его на протяжении 20 лет разрабатывали сотрудники АО «Мосводоканал», научно-производственного объединения «Лаборатория импульсной техники» и Московского физико-технического института. Уникальные решения внедрили на крупнейших в России Люберецких очистных сооружениях (ЛОС) с проектной производительностью 3 млн куб. м в сутки. Это позволило повысить экологическую безопасность и устранить загрязнение Московского региона», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что технологические решения опережают зарубежные аналоги по своей эффективности и не наносят вреда окружающей среде.

«Благодаря этой разработке повысилось качество жизни миллионов жителей столицы и Московской области, так как полностью исключается химическое и бактериальное загрязнение воды и почвы», – сообщается на портале.

Обновление Люберецких очистных сооружений начали в 2013 году, а основной объем работ завершили в 2023 году.