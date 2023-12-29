«Остров Мечты» откроет к Новому году шесть новых аттракционов

Московский парк развлечений «Остров Мечты» подготовил подарок для своих гостей: 31 декабря там начнут работу шесть новых аттракционов: два экстремальных и четыре семейных. Таким образом, общее число аттракционов достигнет 44.

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В новой — десятой по счету — тематической зоне, получившей название «Под куполом», для посетителей откроются аттракционы: цепочная карусель «Красная башня» высотой 32 м и диаметром окружности вращения в высшей точке 21 м, 16-метровая вращающаяся платформа «Бешеный танец», 15-метровый корабль-маятник «Веселая гавань», раскачивающийся на 130 градусов, и левитирующая скамья «Вольт».

Кроме этого два семейных аттракциона откроются в тематическом пространстве «Маугли в стране динозавров». Это боковые качели «Лава», поднимающиеся на высоту 10 м, а также малая катальная гора «Вихрь в джунглях», позволяющая совершить стремительный спуск во вращающихся вагонетках.

На всех аттракционах используются современные системы фиксации, обеспечивающие максимальную безопасность.