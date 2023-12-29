Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как воспользоваться бесплатными туристическими автобусами.

«Благодаря программе «Музеи-детям» у московских школьников и студентов колледжей есть уникальная возможность бесплатно посещать более 100 городских музеев и выставочных залов. Для того чтобы ребята и их сопровождающие могли с комфортом и безопасно выезжать на экскурсии, с 2018 года Мосгортранс предоставляет школам бесплатные туристические автобусы. С 2021 года услугу стали предоставлять музыкальным и художественным школам, чтобы их подопечным было удобнее добираться до мест проведения фестивалей, концертов и других публичных мероприятий», – написал мэр.

В этом году автобусами Мосгортранса могли воспользоваться уже более 950 образовательных организаций.