Собянин рассказал, как воспользоваться бесплатными туристическими автобусами
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как воспользоваться бесплатными туристическими автобусами.
«Благодаря программе «Музеи-детям» у московских школьников и студентов колледжей есть уникальная возможность бесплатно посещать более 100 городских музеев и выставочных залов. Для того чтобы ребята и их сопровождающие могли с комфортом и безопасно выезжать на экскурсии, с 2018 года Мосгортранс предоставляет школам бесплатные туристические автобусы. С 2021 года услугу стали предоставлять музыкальным и художественным школам, чтобы их подопечным было удобнее добираться до мест проведения фестивалей, концертов и других публичных мероприятий», – написал мэр.
В этом году автобусами Мосгортранса могли воспользоваться уже более 950 образовательных организаций.
«Когда услуга только появилась, на ее оформление требовалось около месяца, что, конечно, было не очень удобно. Поэтому мы постарались сократить срок, и сейчас школе достаточно подать заявку за неделю до намеченной поездки. Только с начала этого учебного года автобусы совершили около 4 тыс. поездок и перевезли более 133 тыс. ребят, а всего с начала 2018 года этой услугой успели воспользоваться 1,2 млн школьников и студентов колледжей», – отметил Сергей Собянин.