Режим работы столичных учреждений культуры изменится в праздничные дни

В новогодние праздники некоторые учреждения, подведомственные столичному департаменту культуры, изменят свой график работы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В длинные праздничные выходные важно, чтобы у москвичей и гостей города была возможность не просто отдохнуть, но и провести это время интересно и с пользой. Столичные учреждения культуры традиционно подготовили для горожан самые разнообразные мероприятия – от раус-программ, выставок, новогодних спектаклей, елок и концертов до зимних развлечений в парках», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

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Отмечается, что 31 декабря библиотеки и культурные центры работают по обычному графику. Взрослые библиотеки, расположенные в пределах Третьего транспортного кольца, будут открыты с 10:00 до 22:00, а детские библиотеки – с 10:00 до 21:00. Находящиеся за пределами Третьего транспортного кольца взрослые читальни ждут посетителей с 12:00 до 22:00, а детские – с 12:00 до 21:00. 1 и 7 января в учреждениях выходной день. С 2 по 6 января, а также 8 января будут работать библиотеки и культурные центры, где проводятся новогодние программы, елки и другие праздничные мероприятия.

Сказочную новогоднюю программу подготовили для посетителей Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара. С 2 по 5 января с 11:00 праздничные мероприятия пройдут по адресу: Ростовская набережная, д. 5. Помимо этого, предусмотрена праздничная программа «Все включено», которая состоится 6 января в 11:00 по адресу: ул. 3-я Фрунзенская, д. 9. А 8 января в 11:00 здесь стартует программа «Тесла-шоу», в рамках которой посетители увидят танцующие молнии, свет без электричества и плазменные шары, созданные с помощью катушки Тесла. Мероприятия предусмотрены для детей старше шести лет. Регистрация доступна на сайте: gaidarovka.ru/newyear2024.

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева (Бобров пер., д. 6, стр. 2) 4 и 5 января приглашает на новогоднюю елку «Облачные клоуны». В 17:30 театр «МирЛиц» представит новогоднее комедийное шоу, созданное в традициях клоунады. С 2 по 6 января с 13:00 в библиотеке-читальне для юных посетителей профессиональные художники проведут творческие мастер-классы, а театр «Мастерская Брусникина» – игровую программу «Новогодний театральный экспресс». Также здесь состоится показ театра теней «Новогодняя сказка» и большое новогоднее представление «Сказки арфы и рояля», созданное на основе «Маленьких сказок» Юрия Нечипоренко. Программа рассчитана на гостей старше шести лет.

Музеи и выставочные залы 31 декабря, а также с 2 по 8 января будут работать в обычном режиме, 1 января в учреждениях нерабочий день.