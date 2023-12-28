Москвичей предупредили о возвращении 20-градусных морозов

В начале января в Москву вернутся морозы, сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, уже 31 декабря столбики термометров опустятся до 10–12 градусов мороза, что ниже прогнозов.

В субботу, 30 декабря, в Москве еще сохранится теплая погода. Горожан ожидает отель, температура воздуха при этом составит +3 градуса. 31 декабря прогнозируется резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до 10–12 градусов мороза, что значительно меньше, чем прогнозировалось ранее. При этом в начале января холод усилится, и температура воздуха понизится до –20 градусов, — сообщил Шувалов.

Ранее сегодня, 28 декабря, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что оттепель, которая ожидается в Москве 29 и 30 декабря, сменится резким похолоданием. В своем Telegram-канале он пояснил, что в канун Нового года в столицу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться зарядами снега и понижением температуры до восьми градусов.