Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро в праздники
На участке между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии столичного метро с 3 по 8 января не будет движения поездов. Об этом в четверг, 28 декабря, напомнили жителям и гостям столицы в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Ограничение движения связано со строительством теплосети. Для пассажиров запустят компенсационные автобусы. Также горожане могут воспользоваться альтернативными маршрутами через Большую кольцевую линию метро, Московское центральное кольцо, трамваи 14, 26 и 39, а также другие маршруты наземного транспорта.
— На время закрытия участка Калужско-Рижской линии мы запустим автобусы КМ. Они будут ходить с 5:20 утра до 2:00 (в ночь 6/7 января — до 3:30) с остановками: Новые Черемушки, Профсоюзная, Академическая, Ленинский проспект, Шаболовская, Октябрьская. Мы запустим около 70 автобусов особо большого класса. Интервал — от одной минуты, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
В начале декабря сообщалось, что на станции «Домодедовская» будут поочередно закрыты выходы № 1–3 и № 7–9. Кроме того, ограничат доступ в подуличные переходы. Закрытие связано с проведением работ по обновлению облицовки помещений.
Еще одно изменение коснулось вестибюля станции «Октябрьская» Кольцевой линии московского метро. В связи с увеличенным пассажиропотоком в утренние часы станция будет работать только для выхода до 21 декабря 2024 года.