Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро в праздники

На участке между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии столичного метро с 3 по 8 января не будет движения поездов. Об этом в четверг, 28 декабря, напомнили жителям и гостям столицы в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Ограничение движения связано со строительством теплосети. Для пассажиров запустят компенсационные автобусы. Также горожане могут воспользоваться альтернативными маршрутами через Большую кольцевую линию метро, Московское центральное кольцо, трамваи 14, 26 и 39, а также другие маршруты наземного транспорта.

— На время закрытия участка Калужско-Рижской линии мы запустим автобусы КМ. Они будут ходить с 5:20 утра до 2:00 (в ночь 6/7 января — до 3:30) с остановками: Новые Черемушки, Профсоюзная, Академическая, Ленинский проспект, Шаболовская, Октябрьская. Мы запустим около 70 автобусов особо большого класса. Интервал — от одной минуты, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В начале декабря сообщалось, что на станции «Домодедовская» будут поочередно закрыты выходы № 1–3 и № 7–9. Кроме того, ограничат доступ в подуличные переходы. Закрытие связано с проведением работ по обновлению облицовки помещений.