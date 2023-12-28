Жителям столицы рассказали, как будут работать в ЗАО автобусные маршруты в новогоднюю и рождественскую ночи

28.12.2023 О ночных автобусных маршрутах, которые будут работать в Западном административном округе в Новый год и Рождество, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, всю новогоднюю ночь будут курсировать автобусы маршрутов № м2, м7, м17, м19, 911, 11, т54, 120, 127, 138, 157, 224, 227, 236, 300, 329, 374, 507, 642, 688, 715, 720, 733, 794, 830, 103, 889, 950, н2, н11. Метро и МЦК будут работать всю ночь 1 января, МЦД - только до 3:00. В течение всей рождественской ночи будут ездить автобусы маршрутов № н2 и н11, до 3:30 - № м2, м7, м17, м19, 911, 11, т54, 120, 127, 138, 157, 224, 227, 236, 300, 329, 374, 507, 642, 688, 715, 720, 733, 794, 830, 103, 807, 889, 950. МЦД будет работать до 3:00, МЦК и метро - до 2:00. -- Фото: портал мэра и правительства Москвы