В доме на Ферганской улице тщательно отмыли лестницы

29.12.2023. Сотрудники управляющей тщательно отмыли подъезд в доме 15, корпус 1 на Ферганской улице. Об этом сообщили в ООО «Дирекция единого заказчика района Выхино». Ранее о проблеме с уборкой уведомила коммунальщиков местная жительница. — В декабре на этажах влажная уборка ни разу не проводилась, — указала женщина в заявке. Вопрос взял на контроль генеральный директор управляющей компании Павел Князев. Он поручил сотрудникам устранить нарушение и не допускать подобных впредь. Лестницы в подъезде оперативно отмыли.