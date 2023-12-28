–25 или оттепель? Какие сюрпризы приготовила погода Москве на Новый год

После Нового года в столицу России придут аномальные холода до 25 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Когда придут холода, какой будет погода на Новый год, что будет происходить в новогоднюю ночь в остальной России?

Когда придут аномальные холода в Москву

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Гидрометцентр дал новый прогноз погоды на Новый год. Синоптики пришли к выводу, что 1 января Москву ожидают сильные заморозки.

«1 января ночью преимущественно без осадков и до 10... 5 градусов [мороза]. 2 января усиление морозов до 13... 17 градусов, 3 января 16... 21 градус днем, а ночью 20... 25 градусов. С 1 по 5 число ожидается аномально холодная погода», — сообщил Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

Температура в этот период будет ниже климатической нормы на 8–14 градусов, отметил синоптик. Метеорологический сайт Foreca прогнозирует, что холоднее всего будет ночью 2 января, до 20 градусов. В дальнейшем сохранится холодная погода с температурами до 17 градусов ночью и 7 днем. Сайт «Метеоновости» дает более мягкий прогноз — к 11 января усиливаются снегопады, а температура днем доходит до 0 градусов.

Какая погода будет в Москве на Новый год

Ранее синоптики сообщали, что предсказать погодные условия в России на Новый год оказалось очень трудной задачей. После серии сильных антициклонов, приносивших в Петербург и Москву аномальное тепло и снегопады, началась перестройка погодных процессов. Специалисты предполагали, что мороз на 31 декабря будет умеренным.

«В субботу, 30 декабря, в Москве еще сохранится теплая погода. Горожан ожидает оттепель, температура воздуха при этом составит +3 градуса. 31 декабря прогнозируется резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до 10–12 градусов мороза, что значительно ниже, чем прогнозировалось ранее. При этом в начале января холод усилится, и температура воздуха понизится до 20 градусов», — рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Согласно новому прогнозу, вечером в пятницу, 29 декабря, в Москве начнется оттепель с юго-западным ветром и дождем. Он будет продолжаться до 31 декабря. К полудню перед Новым годом температура опустится ниже 0 градусов, а к моменту прихода праздника — до 12 градусов, предупреждает сайт «Ну и погода» (на основании данных Национальной погодной службы США).

В ночь на 3 января температура упадет до минимума в 23 градуса, вырастет давление до 753 мм рт. ст.

Что будет с погодой в России на Новый год

Санкт-Петербург в Новый год обойдется без оттепели, температура не поднимется выше 3 градусов. Затем днем 30 декабря температура начнет падать. Пройдет последний снегопад в 2023 году и в новогоднюю ночь небо станет более ясным при 15 градусах. 2 и 3 января будут суровые холода до 22 градусов.

Аномальные холода будут и в других регионах России. Ранее Гидрометцентр сообщил, что температура воздуха днем 31 декабря в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской областях снизится до 15... 8 градусов, на северо-востоке Центральной России до 20 градусов.

Совершенно иной будет погода на юге страны — в Сочи и Краснодарском крае. Теплая температурная аномалия принесет ясную погоду без осадков, с температурами +7 градусов ночью и до +15 градусов днем. Тепло будет прибывать и сохранится в ближайшую неделю, утверждает Foreca.

В Екатеринбург в Новый год придут холода со снегопадами. К 3 января температура может опуститься до 31 градуса.

Холода придут также в Казань: с 9 градусов 29 декабря температура может опуститься до 29 градусов к 2 января. Новый год будет без сильных осадков.

В Новосибирске перед и после новогодней ночи пройдут снегопады, похолодает, но не сильно, до 12 градусов 1 января. Но во второй половине недели холодная температурная аномалия дойдет до Новосибирской области и 4 января может ударить мороз в 29 градусов.

Во Владивостоке в Новый год будет солнечная холодная погода, до 10 градусов. Потом после пары оттепелей во второй неделе 2024 года Foreca прогнозирует похолодание и устойчивые морозы 10... 18 градусов.

В Петропавловске-Камчатском сохраняется стабильная бесснежная погода, около 9 градусов днем и 12 ночью. Преимущественно солнечно.

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