Более 600 культурных событий можно посетить в Москве по Пушкинской карте на каникулах

В праздничные дни после Нового года подведомственные департаменту культуры Москвы учреждения проведут порядка тысячи мероприятий. Примерно половина будет организована для молодежи, которая сможет посетить мероприятия по "Пушкинской карте". Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. "В программе участвуют театры, музеи, выставочные пространства и другие культурные площадки города", – заявила она. Анонсы многих мероприятий размещены в разделе "Афиша" на сайте mos.ru. Так, в музее-заповеднике "Царицыно" с 2 по 7 января пройдет концерт "Только не классика" в рамках фестиваля "Навстречу Рождеству", где москвичи смогут послушать новогоднюю музыку, известные песни из фильмов и другие композиции. Концерт-сказку "Лесовичок и Новый год" продемонстрируют для юных гостей столицы с 2 по 6 января в Культурном центре ЗИЛ. Зрители смогут под аккомпанемент произведений Людвига ван Бетховена и Петра Чайковского узнать, как празднуют Новый год и Рождество в разных странах. 3 и 7 января в Московском детском театре эстрады покажут спектакль "Снегурочка", а в столичном театре "Новая опера" имени Е. В. Колобова с 3 по 5 января пройдет представление "Дюймовочка" по мотивам сказки Ганса Андерсена. До 31 января в музее-заповеднике "Коломенское" москвичи смогут увидеть выставку "В ожидании чуда", где собрано более 100 экспонатов музейно-выставочного центра "Росизо". Так, жителям столицы выставят шкатулки с сюжетами известных зимних сказок, фигурки из кости в честь Русского Севера и пейзажные картины. Ранее отмечалось, что более четырех тысяч мастер-классов проведут в новом сезоне фестиваля "Путешествие в Рождество". На Манежной площади столицы организована тематическая зона торговой Москвы. Здесь гости смогут узнать интересные факты о жизни города, сделать праздничные сувениры и новогодние игрушки.