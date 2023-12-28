Городской транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Городской транспорт в Москве будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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"Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь - с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлим до 3 часов ночи", - написал мэр.

Он добавил, что на Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00; МЦД - до 03:00; 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев - до 03:30 и 16 - всю ночь.