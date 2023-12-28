МФЦ на Изумрудной улице поменяет график работы в новогодние праздники

28.12.2023. В новогодние праздники изменится график работы центров госуслуг, в том числе в районе Лосиноостровский. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. — 31 декабря районные центры открыты для посетителей с 08:00 до 18:00, флагманские офисы — с 10:00 до 18:00. 1 и 7 января — неприемные дни. 2 января будут открыты 11 дежурных центров госуслуг, сотрудники примут посетителей с 11:00 до 18:00. С 3 по 6 января, а также 8 января дежурные офисы работают с 10:00 до 18:00, — сказано в сообщении. При этом дежурные центры будут оказывать услуги только по регистрации рождения, смерти, установлению отцовства, а также по предоставлению доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru. С 9 января «Мои документы» возвращаются к работе в обычном режиме. Напомним, МФЦ района Лосиноостровский находится по адресу: ул. Изумрудная, д. 18.